Tutuklu Başkan Çalık'tan eşine 14 Şubat mesajı: Ne mesafeler ne de dört duvar sevgimizi azaltabilir

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşi Zehra Çalık’a mesaj yayımladı. Eşinden ayrı geçirdiği 332. günü karşıladığını belirten Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, kıymetli eşim Zehra’dan ayrı geçirdiğim 332. günü karşıladım. Kıymetli eşim, her zorlukta, her belirsizlikte, her karanlık anda en büyük gücüm sen oldun. Sessiz ama dimdik duruşun, sarsılmaz inancın ve sevgimize olan güvenin bana her zaman yol gösterdi, umut verdi.

Bugün belki alışılmışın dışında bir 14 Şubat yaşıyoruz. Ama kalbim her zamanki gibi senin yanında. Ne mesafeler ne de dört duvar sevgimizi azaltabilir. İyi ki varsın. İyi ki benimlesin"