Tutuklu Başkan Çalık'tan yurttaşlara teşekkür: "Mektuplarınız bana güç veriyor"

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kendisine gönderilen mektuplar için yurttaşlara teşekkür ederek "Gönderdiğiniz her mesaj, her mektup bana güç veriyor. Gösterdiğiniz ilgi, paylaştığınız umut ve ilettiğiniz tüm güzel dilekler için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kendisine destek amacıyla gönderilen mektup ve mesajlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Satırlarınızda yalnızca kelimeleri değil, iyi dileklerinizi, dualarınızı ve içten temennilerinizi hissediyorum" diyen Çalık, şunları kaydetti:

"Güzel ülkemin dört bir yanında kalbi doğruluktan yana atan kıymetli vatandaşlarımız, mektuplarınızı alıyor, her birini derin bir duyguyla okuyorum. Satırlarınızda yalnızca kelimeleri değil, iyi dileklerinizi, dualarınızı ve içten temennilerinizi hissediyorum.

Devam eden sağlık kontrolleri, hastane süreçleri ve yaklaşan duruşmaya yönelik hazırlıklarım nedeniyle her birine tek tek yanıt veremesem de bilinmesini isterim ki gönderdiğiniz her mesaj, her mektup bana güç veriyor. Gösterdiğiniz ilgi, paylaştığınız umut ve ilettiğiniz tüm güzel dilekler için yürekten teşekkür ediyorum."