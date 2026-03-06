Tutuklu başkan Mehmet Murat Çalık Silivri'ye sevk edildi

Saray'ın hedefindeki İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

YOLCULUĞUN 6 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

Çalık, ağır hastalıklarına rağmen cezaevi nakil aracıyla yaklaşık 600 km'lik bir yolculukla Silivri'ye sevk edildi. Yolculuğun 6 saat sürmesi bekleniyor.

AMELİYAT OLMUŞTU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, daha önce iki kez kanseri yenen, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olan, anjiyo operasyonu geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Çalık, boynunda şah damarına yakın bir noktadaki kitle nedeniyle ocak ayında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olmuştu.

Bu süre zarfında Adli Tıp Kurumu tarafından verilen 2 ayrı raporda da cezaevinde kalması konusunda bir sorun olmadığı gerekçesiyle tutukluluğu devam eden Çalık, sabah saatlerinde Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

MURAT ÇALIK'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA

Geçmişte geçmişte akut myeloid lösemi (lösemi) ve mukoepidermoid karsinom (lenfoma) hastalıklarıyla mücadele eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tedaviler sonucunda hastalığı yendi.

Murat Çalık, 23 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevinde yaklaşık 20 kilo verdi.

4 Haziran 2025'e kadar Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, bu tarihten sonra ise İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunuyor.

Murat Çalık cezaevindeyken yapılan tetkiklerde kanserin yeniden nüksedebileceğine ilişkin sonuçlar alındı.

Kâtip Çelebi Hastanesi, 7 Temmuz 2025'te bulguların kanser nüksü şüphesi doğurduğunu, bu nedenle Çalık'ın cezaevinde kalmasının uygun olmadığı yönünde rapor verdi. Ancak Adli Tıp Kurumu, 16 Temmuz 2025'te Çalık'ı muayene etmeden dosya üzerinden yaptığı değerlendirmede Çalık'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını öne sürdü. Bu nedenle Çalık tahliye olamadı.

Anayasa Mahkemesi, 8 Eylül 2025'teki kararında sağlık gerekçesiyle Çalık'ın tahliyesi talebinin reddine karar verirken, sağlık durumuyla ilgili ise tedbir kararına hükmetti.

Bu kapsamda Çalık'ın sağlık durumunun ve tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun sürekli takip altında tutulmasına, sağlık durumu gerektirdiği takdirde tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılması da dahil olmak üzere tüm tedbirlerin alınmasına karar verdi.

