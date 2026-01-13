Tutuklu başkanlardan Murat Çalık için çağrı: ''Bu zulüm sona ermeli''

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Bugün ameliyat olması beklenen ve daha önce iki kez kanseri atlatan Çalık için tutuklu belediye başkanları Rıza Akpolat ve İnan Güney ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan açıklamalar geldi.

Açıklamalarda, ağır sağlık sorunlarına rağmen tutukluluğun sürdürülmesinin açık bir hak ihlali olduğu vurgulandı.

Çalık’ın cezaevi koşullarında riskli bir ameliyata zorlanmasının kabul edilemez olduğu belirtilirken, çağrılar “vicdan”, “adalet” ve “insanlık” vurgusuyla derhal tahliye talebinde birleşti.

AKPOLAT: BU MUAMELE TÜRKİYE’NİN VİCDANINI KANATIYOR!

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a ilişkin, "Çok riskli operasyonları zor şartlar altında geçirmek zorunda bırakılan başkanımız derhal tahliye edilmelidir. Bu muamele Türkiye’nin vicdanını kanatıyor!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın derhal tahliye edilmesini istedi.

Akpolat’ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tutsaklık zor, hastayken daha zor. İki kez kanser atlatan, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Ağabeyime yapılan zulümdür, eziyettir. Çok riskli operasyonları zor şartlar altında geçirmek zorunda bırakılan başkanımız derhal tahliye edilmelidir. Bu muamele Türkiye’nin vicdanını kanatıyor!"

GÜNEY: MEMLEKETİMİZİN VİCDAN ÇAĞRISINA KULAK VERİN

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sağlık sorunları nedeniyle bugün ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a ilişkin, "İstisna olması gereken tutuklama doğrudan başkanımızın sağlığını tehdit eder hale geldi. Memleketimizin vicdan çağrısına kulak verin: Mehmet Başkanımızı geç olmadan tahliye edin!” diyerek tepkisini dile getirdi.

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bugün ameliyat olacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tahliye edilmesini istedi.

Güney’in sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki kez kanseri atlatan, ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a, gözü yaşlı annesine, eli yüreğinde bekleyen eşine yaşatılanlar yetmedi mi? İstisna olması gereken tutuklama doğrudan başkanımızın sağlığını tehdit eder hale geldi. Memleketimizin vicdan çağrısına kulak verin: Mehmet Başkanımızı geç olmadan tahliye edin!"

''MİLLETİN İKTİDARI TAHMİN ETTİĞİNİZDEN DAHA YAKIN. AZ KALDI, GİDECEKSİNİZ!"

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a ilişkin olarak,"Sevgili kardeşim Mehmet Murat Çalık, Şifa dileklerimi iletiyorum. Her an gönlümde ve dualarımdasın. Sana ve ailene bu adaletsizliği yapanların, ne vicdanı ne ahlakı ne de adalet için söyleyecek sözü kalmıştır.”dedi.

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak olan tutuklu Beylükdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a şifa dileklerini iletti.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili kardeşim Mehmet Murat Çalık, Şifa dileklerimi iletiyorum. Her an gönlümde ve dualarımdasın. Sana ve ailene bu adaletsizliği yapanların, ne vicdanı ne ahlakı ne de adalet için söyleyecek sözü kalmıştır. Bütün iyi duyguları, devletin merhamet ve şefkatini, sevgisini yok ettiler. Allah onları ıslah etsin. Milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, emeklilerimizi bunların zulmünden muhafaza eylesin. Milletin iktidarı tahmin ettiğinizden daha yakın. Az kaldı. Gideceksiniz!"

Öte yandan CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya da Çalık için çağrı yaptı.

Kaya "Başkanımızın sağlık riski ortadadır, sağlık koşulları dikkate alınarak, diğer adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmasını Adalet Bakanlığı’ndan talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sağlık sorunları nedeniyle yarın İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olacak olan tutuklu Beylükdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası hastanenin önünden yaptığı açıklamada Çalık’ın tutuksuz yargılanmasını talep eden Kaya, şunları kaydetti:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde boynunda oluşan yeni bir kitle nedeniyle kritik bir ameliyata girecek. Başkanımız daha önce de aynı bölgeden bir çok kez operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık riski ortadadır. Üstelik ameliyatı gerçekleştirecek olan hastane Başkanımızın sağlık koşullarının cezaevine uygun olmadığını açıkça raporlamasına rağmen bu rapor ne yazık ki adli tıp tarafından dikkate alınmamıştır. Burada bir insanın hayatı söz konusudur. Başkanımızın sağlık koşulları dikkate alınarak, diğer adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmasını Adalet Bakanlığı’ndan talep ediyoruz.”