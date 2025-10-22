Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

16 Eylül'de tutuklanan Hasan Mutlu'nun tutuklanmadan kısa süre önce sol bacağındaki rahatsızlık için acil olarak ameliyat olduğu ve 9 Eylül'de taburcu edildiği öğrenildi. Mutlu, taburcu olduktan 4 gün sonra, 13 Eylül'de kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan gözaltına alındı, daha sonra ise tutuklandı.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, Mutlu'nun cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetlerinin artması nedeniyle bugün Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek kontrolden geçirildi. Belediye kaynaklarından konu hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: