Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı
CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, cezaevinde artan sağlık sorunları nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tutuklanmadan kısa süre önce bacağından ameliyat olduğu öğrenilen Mutlu’nun, tedavi süreci tamamlanmadan cezaevine gönderildiği belirtildi.
16 Eylül'de tutuklanan Hasan Mutlu'nun tutuklanmadan kısa süre önce sol bacağındaki rahatsızlık için acil olarak ameliyat olduğu ve 9 Eylül'de taburcu edildiği öğrenildi. Mutlu, taburcu olduktan 4 gün sonra, 13 Eylül'de kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan gözaltına alındı, daha sonra ise tutuklandı.
Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, Mutlu'nun cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetlerinin artması nedeniyle bugün Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek kontrolden geçirildi. Belediye kaynaklarından konu hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kendisine yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar ve söylemlerin olduğu dönemde, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat olmuştur. 9 Eylül Salı günü taburcu olmuş; ancak 13 Eylül günü kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan tutuklanmıştır.
Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Sayın Mutlu, bugün (22 Ekim) Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli kontrolleri yaptırmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapar, hassasiyet ve ilginiz için teşekkür ederiz."