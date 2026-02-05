Giriş / Abone Ol
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, tutukluluğunun 145'inci gününde tutukluluğuna dair açıklamalar yaptı.

Güncel
  • 05.02.2026 01:02
Kaynak: ANKA
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu: Bugün sabırla ayakta duranlar, yarın başı dik yürüyenler olacak
Fotoğraf: ANKA

Tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu, tutukluluğunun 145'inci gününde tutukluluk sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Mutlu, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "145 gündür suskun değiliz. 145 gündür beklemiyoruz, direniyoruz. Zaman geçiyor ama inanç eksilmiyor. Karanlık uzadıkça, ışığın yolu daha da belirginleşiyor. Bugün sabırla ayakta duranlar, yarın başı dik yürüyenler olacak. Bu bir bekleyiş değil, bu bir inat… Adalete, özgürlüğe, yarına dair. Işık en karanlık anda doğar. Ve biz o ana çok yakınız" ifadesini kullandı.

