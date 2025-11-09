Tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer'den 10 Kasım mesajı

Tutuklu Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.

Ahmet Özer, "10 Kasım, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin sadece bir söz değil, bir yaşam felsefesi olduğunu da hatırladığımız gündür. Özgür düşüncenin, eşit yurttaşlığın ve insanlığın ortak vicdanıdır bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.