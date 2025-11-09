Tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer'den 10 Kasım mesajı
Tutuklu Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, ölümünün 87. yılında Mustafa Kemal Atatürk hakkında paylaşımda bulundu. Özer, paylaşımında "10 Kasım, 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinin sadece bir söz değil, bir yaşam felsefesi olduğunu da hatırladığımız gündür" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
Ahmet Özer, "10 Kasım, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin sadece bir söz değil, bir yaşam felsefesi olduğunu da hatırladığımız gündür. Özgür düşüncenin, eşit yurttaşlığın ve insanlığın ortak vicdanıdır bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
