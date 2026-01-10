Tutuklu Belediye Başkanı Böcek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin, "Antalya'mızın değerli basın emekçileri, Antalya'mızın sesi, gözü ve kulağı olan; halkımızın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden emek veren siz kıymetli basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Böcek, şu ifadeleri kullandı:

"VERDİĞİNİZ EMEK VE DESTEKLER İÇİN HER BİRİNİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Antalya'mızın değerli basın emekçileri, Antalya'mızın sesi, gözü ve kulağı olan, halkımızın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için gece-gündüz demeden emek veren siz kıymetli basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum.

Birçoğunuzla uzun yıllara dayanan bir geçmişimiz var. Zor şartlar altında büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüttüğünüz bu onurlu görevde; sadece halkımızın değil, kentimizin ve bizlerin yanında oldunuz. Antalya için atılan her adımda, iyi günde, zor günde hep birlikte azimle gururla çalıştık, hizmet ettik.

32 yıllık siyasi hayatım boyunca haberlerinizle, köşe yazılarınızla her zaman destek verdiniz. Bu süreçte Antalya basınımızın özverili çalışmalarını, kentimize karşı olan duyarlılığını en yakından bilen birisiyim. Bugün fiziken aranızda olamasam da kalbim ve düşüncelerim her zaman sizlerledir. Halkımızın haber alma hakkı için gösterdiğiniz cesaret, sabır ve özveri; Antalya'nın hafızasında her zaman iyilik ve takdirle anılacaktır.

Ayrıca yıllar boyunca sizlerin, hemşehrilerimin bana olan inancınız, güveninizle ve dayanışmamızla 6 mazbata almama olan katkılarınızı da unutmayacağım. Verdiğiniz emek ve destekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, mesleğini onurla, vicdanla ve cesaretle sürdüren tüm basın emekçilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sevgiyle, Adaletle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."