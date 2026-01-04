Tutuklu Belediye Başkanı Karalar'dan Adana’nın kurtuluşunun 104. yılına özel mesaj

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Esareti reddeden, bağımsızlığı karakter edinen, Cumhuriyet'in kuruluş harcında büyük rolü olan Adana’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Bu şehri bize vatan yapan Ata'mıza, Adana’nın aziz kahramanlarına, şehitlerimize, gazilerimize, saygı ve minnetle" ifadelerini kullandı.

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

