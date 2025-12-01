Tutuklu Belediye Başkanı Karalar'dan destek mektuplarına teşekkür: "Kalbim sizlerle"

Silivri'de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisine destek vermek için gönderilen mektuplar için teşekkür ederek, "Mektupların tamamını dikkatle okuyorum. Öncelikle sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ancak mektupların sayısı çok olduğundan cevap yazamıyorum. Buradayım, kalbim sizlerle" ifadesini kullandı.

Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemin güzel insanları, gözaltına alındığım ve tutuklandığım günden beri beni yalnız bırakmadınız. Başta Adanalı hemşehrilerim olmak üzere, Türkiye'nin her yerinden yasal olarak görüşme imkanı olan çok sayıda ziyaretçim geldi. Avukatlar gibi, vekil gibi... Gelemeyenler de duygularını ve desteğini anlatan oldukça fazla sayıda mektup gönderdiler. Mektupların tamamını dikkatle okuyorum. Öncelikle sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ancak mektupların sayısı çok olduğundan cevap yazamıyorum. Buradayım, kalbim sizlerle. Sevgi ve saygılarımla."