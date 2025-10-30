Tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında etkin pişmanlık iddiası

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında bir iddia gündeme geldi. Böcek’in, tutuklu bulunduğu süreçte etkin pişmanlıktan yararlanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

SAYMAZ: DOSYA BAŞSAVCININ MASASINDA

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiayı kamuoyuna duyurdu. Saymaz paylaşımında, "Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu ifade ediliyor. Konu, Başsavcı Yakup Ali Kahveci’nin masasında" ifadelerine yer verdi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu ifade ediliyor.

Antalya Başsavcılığı, başvuruyu değerlendiriyor. Konu, Başsavcı Yakup Ali Kahveci’nin masasında. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 29, 2025

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Başkan Muhittin Böcek ile birlikte çok sayıda belediye yöneticisi ve şirket temsilcisi gözaltına alınmış, Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.