Tutuklu belediye başkanı Murat Çalık’a ikinci biyopsi: Sağlık durumu endişe yaratıyor

Hastane heyeti Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a boynundaki kitle nedeniyle tekrar biyopsi yapılmasına karar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Geçtiğimiz hafta boynundan 4 kitle alınan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında hastane heyeti yeniden biyopsi kararı verdi. Madımak Katliamı sanıkları ve IŞİD'liler “sağlık durumu” diye salıverilirken; halkın oyuyla seçilmiş, hakkındaki suç isnadı yetersizken tutuklanan, kanser tedavisi gören bir belediye başkanı neden hala tutsak? Serbest bırakılması için hala neyi bekliyorsunuz!" ifadesini kullandı.