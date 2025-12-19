Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık’ın boynundan kitle alındı

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Boğaz ağrısı şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalık'ın boynunda tespit edilen kitleden biyopsi alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı.

Verilen sağlık raporlarına rağmen tutukluluğu devam eden Çalık, dün boğaz ağrısı şikâyetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde boğazında kitle tespit edilen Çalık’tan, geçmişte yaşadığı hastalıklar göz önünde bulundurularak bugün biyopsi alınmasına karar verildi.

Boynundan alınan parça patolojiye gönderilirken, Mehmet Murat Çalık’ın işlemlerin ardından yeniden cezaevine sevk edildiği bildirildi.