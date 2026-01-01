Tutuklu belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Kadir Haydar’dan yeni yıl mesajları

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’den gönderdiği yeni yıl mesajında “2026 yılı hepimiz dostlarımız, ailelerimiz, milletimiz, ülkemiz ve insanlık için adalet, iyilik, güzellik dolu olsun” ifadelerine yer verdi. Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da “Az kaldı kavuşacağız. O güzel ülkeyi Genel Başkanımız Özgür Özel ile, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’yla hakettiği gibi yöneteceğiz” mesajını iletti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve pek çok CHP’li siyasetçi ve bürokrat 2025 yılının büyük kısmını cezaevinde geçirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere pek çok CHP’li isim ve CHP üyeleri Silivri cezaevi önünde tutuklu siyasetçilere destek vererek yeni yıla girdi.

Cezaevi önüne getirilen otobüsle birlikte müzikler açan CHP’liler tutuklu belediye başkanlarına seslerini duyurmaya çalıştı. İmamoğlu ve siyasetçilerle görüşen CHP İBB Meclisi Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, not defterine yazılı İmamoğlu’nun mesajını getirdi.

İmamoğlu’nun yeni yıl mesajını ise Çelik okudu. İmamoğlu’nun yeni yıl paylaşımı şöyle:

“Sevgili dostlarım, yol arkadaşlarım iyi seneler diliyorum. Sizi çok seviyorum. 2026 yılı hepimiz dostlarımız, ailelerimiz, milletimiz, ülkemiz ve insanlık için adalet, iyilik, güzellik dolu olsun.”

"BİZE KARADA ÖLÜM YOK, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Tutuklu Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Haydar’ın tutuklu tüm belediye başkanları adına gönderdiği mesajı ise şöyle:

“Sayın Başkanım, Adana Ceyhan’dan Çağlayan’a geldiğimde beni burada karşılayan İstanbul İl Örgütü oldu, yani sizler oldunuz. Sizin selamınız bana geldi ve bir Adanalı olarak kendimizi yalnız hissetmedik. Oya Tekin ile birlikte Silivri’ye geldiğim ilk günde Ekrem Başkan karşıladı, bana hatırımı sordu, ‘İyiyim, siz nasılsınız?’ dedim. O da bana ‘Biz de iyiyiz, kötü olarak bir şey yok. Kara ve adaletsiz günleri hep birlikte atlatacağız’ dedi ve o günden sonra ilk gelişimde siz yanımda oldunuz. Silivri’ye ilk gelişimde Ekrem Başkan yanımda oldu ve ben artık yarı Adanalı, yarı İstanbulluyum. Bizleri merak etmeyin Başkanım, biz çok iyiyiz. Burada yan yana, omuz omuza bir aile gibi olduk. Dışarıda ise siz dimdik ayakta, arkamızdasınız. Bize karada ölüm yok, her şey çok güzel olacak. Yeni yılınız kutlu olsun. 2026 bizim yılımız olacak.”

"AZ KALDI, KAVUŞACAĞIZ"

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gönderdiği mesajı ise şöyle:

“Sevgili Başkanım, yoldaşım, dostum mektubunu okudum. Yine güç verdiniz, umut verdiniz. Kongrede oturduğun şiir ile herkesin çerağlarını uyandırdın. Enerjinle hem kendini hem bizleri ayakta tutuyorsun. Allah güç kuvvet versin. Az kaldı kavuşacağız. O güzel ülkeyi Genel Başkanımız Özgür Özel ile, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’yla hakettiği gibi yöneteceğiz. O güne kadar umutsuzluk yok, mücadeleye devam. Hem varlığın, hem ailemize verdiğin destek için teşekkür ediyorum. İyi seneler can dost. Güzel ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Hepinizi hasretle kucaklıyorum.”