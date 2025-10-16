Tutuklu belediye başkanlarını ziyaret eden CHP'li Bulut: Hepsinin morali yerinde, özgür günlerde yeniden buluşacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP belediyelerine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen belediye başkanlarını ziyaret etti.

Bulut, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Silivri’de hukuksuzca tutuklanan, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar ve yol arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Hepsinin morali yerinde ve sizlere selamı var. Özgür günlerde yeniden buluşacağız."