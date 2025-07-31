Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı adli kontrolle serbest bırakıldı

Cezaevinde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çiğdem Yankılıç Kangal hakkında yapılan işlemlerin ve verilen ifadelerin ardından yurtdışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı gerekçesinin "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddiası olduğunu bildirmişti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinme' suçlamalarıyla 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklandı.

Akpolat'la beraber, "örgüt lideri" olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş da tutuklandı.

Akpolat ve Aktaş'ın da içinde olduğu 31 şüpheli, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ iddialarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Akpolat'ın tutukluluğu devam ederken itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş serbest bırakılmıştı.