Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı gözaltına alındı

Cezaevinde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinme' suçlamalarıyla 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklandı.

Akpolat'la beraber, "örgüt lideri" olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş da tutuklandı.

Akpolat ve Aktaş'ın da içinde olduğu 31 şüpheli, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ iddialarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Akpolat'ın tutukluluğu devam ederken itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş serbest bırakılmıştı.

AKPOLAT'IN BALDIZI DA GÖZALTINA ALINDI

Son olarak Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.