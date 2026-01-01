Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den yeni yıl mesajı

Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, cezaevinden yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2026 yılı, öncelikle ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa özgürlük, adalet, barış, sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygusu getirsin. Özgür ve aydınlık günlerde kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Köseler, yayımladığı yeni yıl mesajında hemşehrileriyle arasındaki bağın mektuplar aracılığıyla daha da güçlendiğini belirterek, kendisine gönderilen yüzlerce mektubun büyük moral kaynağı olduğunu kaydetti.

Her bir mektubun kendisi için ayrı bir değer taşıdığını vurgulayan Köseler, destek veren yurttaşlara teşekkür etti.

Köseler, şunları kaydetti:

“Kıymetli Beykozlu Hemşehrilerim, bugün tek kişilik hücremdeki 309’uncu günüm. Bazen hayat ağırlaşır, yollar zorlaşır; ama içimizdeki inanç ve sabır duygusu kişiyi daha dirayetli kılar, umudumuzu diri tutar. Siz değerli hemşehrilerimle aramdaki bağ öyle samimi öyle sağlam ki aldığım yüzlerce mektupta bunu hissedebiliyorum: Ne mutlu bana, mektup yazan tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Her biri benim için önemli ve değerli.

Beykoz’da yerel yönetimde 1999-2004 yıllarındaki hizmetimden 20 sene sonra, Beykoz halkının helal oyları ile ikinci kere seçilmiş belediye başkanı olmak benim onurumdur. Makamlar geçicidir ama hayattaki ahlaki değerlerimiz ve duruşumuz kalıcıdır, azmimiz büyük bir değer taşımaktadır.

2026 yılı, öncelikle ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa özgürlük, adalet, barış, sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygusu getirsin. Özgür ve aydınlık günlerde kavuşmak dileğiyle. Hepinizi hasretle kucaklıyorum.”