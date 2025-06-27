Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a acil müdahale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri’den İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık, geçtiğimiz hafta cezaevi koşullarında hayati risk taşıdığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuş, ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tetkikleri yapılmıştı.

ACİL TOMOGRAFİYE ALINDI

Ancak ağrılarının yeniden başlaması üzerine pazartesi günü tekrar hastaneye sevk edilen Çalık’ın yapılan tetkiklerinde boynunda kitle tespit edildi.