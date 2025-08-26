Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın avukatları AYM'ye başvuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, ardından da anjiyo olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Çalık’ın avukatlarının iç hukuk yollarının tüketilmesi sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılacağı kaydedildi.

Açıklamasına "Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum" sözleriyle başlayan Çalık, şunları kaydetti:

"Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar. Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır. Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum. Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla."