Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık raporu hazırlanması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan sosyal medya hesabından, Çalık’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya uygun olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini duyurdu.

Koçhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu’na intikal halindeyiz.

Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir.

Adli Tıp Kurumu’nun da bu rapor doğrultusunda değerlendirme yaparak, müvekkilin mevcut sağlık durumu itibarıyla cezaevi koşullarına uygun olmadığını tespit edeceğine ve bu durumu onaylayacağına inancımız tamdır.”

Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu’na intikal halindeyiz.



Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin… — Av. Melih Koçhan (@melihhkochan) July 16, 2025

Çalık, tutuklu bulunduğu cezaevinde yaklaşık 3,5 ayda 18 kilo kaybetmişti.

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NE OLMUŞTU?

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevindeyken yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde, kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi tespit edilmişti. Bunun üzerine geçen ay acil olarak ameliyata alınan Başkan Çalık, ameliyattan üç gün sonra tekrar cezaevine sevk edilmişti.

Ancak Buca Kırıklar Cezaevi’nde durumu yeniden kötüleşen Çalık, bu kez anjiyo için hastaneye kaldırılmıştı.

Doktorlar, Başkan Çalık’ın sağlık durumunu "riskli" olarak değerlendirmişti. Anjiyo olan Çalık, sağlık durumu ciddiyetini korumasına rağmen yeniden cezaevine gönderilmişti. Süreç devam ederken aylık tutukluluk incelemesi yapan Sulh Ceza Hakimliği, Çalık'ın tahliye talebini reddederek tutukluluğun devamına karar vermişti.