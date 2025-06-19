Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye sevk edildi

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi.

TELE1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Çalık, detaylı tetkik yapılması için Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı.

Çalık, önce Silivri Cezaevi'ne, ardından İzmir Buca Cezaevi’nde sevk edilmişti. Cezaevi koşulları nedeniyle kilo kaybı ve sağlık sorunları yaşayan Çalık'ın serbest bırakılması için başta ailesi olmak üzere çok sayıda kişi ve meslek örgütü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunmuştu.