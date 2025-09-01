Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den Dünya Barış Günü mesajı

Tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Güney, "Barış türküleri tüm yurdumuz ve dünyada yeniden söylendiğinde öyle bir kutlayacağız ki Barış Günü’nü tüm dünya ve en çok da Orta Doğu, mutluluktan ağlayacak bu sefer" dedi.

Güney, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hücremdeyim. Televizyonlarda Dünya Barış Günü 'kutlanıyor'. Filistinli çocuklar katledilirken, Gazze açlıktan kırılırken, tüm dünya zalimlere susarken, insani yardım gemileri bile engellenirken, evlatlarını toprağa verenler gözyaşı kurumamışken, masum canlar, can çekişirken… Neyi kutlayacağız? Barış türküleri tüm yurdumuz ve dünyada yeniden söylendiğinde öyle bir kutlayacağız ki Barış Günü’nü tüm dünya ve en çok da Orta Doğu, mutluluktan ağlayacak bu sefer."