Tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesinden mesaj: "Oğlum işçiler hakkını alsın, çolak kalmasın istedi"

Emek Servisi

Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen, oğlunun bir an önce serbest bırakılmasını talep ederek Sendika aracılığıyla mesaj yayınladı. Anne Türkmen, mesajında şunları söyledi:

"Benim Mehmet’im yanlış yapmaz, yapmaz, yapmadı. Benim Mehmet’im hiç haram yemedi, yemez. Hiç kul hakkı yemedi, yemez. Benim Mehmet’im sadece 'işçiler çolak kalmasın, işçi hakkı yenilmesin' diye mücadele etti. İşçilerin kolu kopmuş, hakkını vermemişler. İşçilerin hanımı doğum yapıyor, hanımını hastaneye götürmüyorlar diye işten atıyorlar. Benim oğlum insan yolunda gidiyor. Benim oğlum insan hakkını savunuyor.

Benim oğluma kim yanlış yaparsa Allah’a havale ederim. Benim oğlum için kim yanlış yaparsa Rabbime havale ederim. Benim oğlumun elini, parmağını uzatanın eli kesilsin. Ben nelerle büyüttüm Mehmet’imi... Mehmet’im helal yedi, helal büyüdü. Anası kurban olsun kendine. Benim oğlum kul hakkı yemez. Benim oğlum işçilerin karşısında, işçilerin hakkını savunuyor. Sen oğlumu niye hapse attırıyorsun? Sen hiç mi Allah’tan korkmuyorsun? Senin Allah’ın yok mu, benim oğlumu hapse attırıyorsun bayram günü?

Benim oğlumdan ne istiyorsunuz zenginler? Güle güle yiyin servetinizi ama oğluma da karışmayın. İkide bir oğlumu içeri attırmayın. Ana yüreğini yakmayın. Yüreğinizi Rabbim yakar inşallah. Bayram günü benim yüreğimi kim yaktıysa, kim benim oğlumu içeri attırdıysa Rabbim ciğerinden buldursun onlara. Benimki gibi yürekleri yansın inşallah.

Ben öksüz büyüttüm, ben yetim büyüttürdüm oğlumu. Kul hakkını yedirmedim, oğlum yemez. Oğlum hep fakirin fukaranın arkasındadır. Ben oğlumu Allah’a emanet ettim. Allah benim oğlumla beraber. Peygamber elinden tutacak, hak elinden tutacak benim oğlumun. Allah sizi de yola getirsin inşallah.

İşçiler, size söyleyeyim, sizin de ananızım. Benim oğlum sizin için ikide bir hapiste. Benim oğlum sizin için çoluğunu çocuğunu bayram günü bırakmış. Oğlumun arkasından dönüp de patronların beş kuruşuna tenezzül ederseniz hakkım size haram olsun. Oğlumun arkasından plan kurarsanız, patronlar size iki kuruş para verip de oğlumu satarsanız oğlumun hakkı size haram olsun. Oğlumun arkasında durun, adam gibi adam olun. Davanızda durun, davanızın adamı olun. Haydi Allah’a emanet olun."

Türkmen söz konusu konuşmasında, “Bu memlekette patronsanız, zenginseniz işçinin hakkına çökebilirsiniz, güvenlik önlemi almayıp işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, kimse size hesap sormaz” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasının dayanağı olarak gösterildi.

Sendikaları BİRTEK-SEN ile, fabrikada ölümcül çalışma koşulları ve ödenmeyen ücretleri için direnişe geçen Sırma Halı işçilerinin direnişi sürüyor. Sendikacı Türkmen, "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla tutuklanmasına gerekçe gösterilen Başpınar'daki direnişte yaptığı konuşmada, Aralık ayında iki kolu birden kopan işçinin hakkını sorarak "İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Karşılığında tehdit mesajları alıyorlar. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin. Bu memlekette patronsanız, zenginseniz; işçinin hakkına çökebilirsiniz, güvenlik önlemi almayıp işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, cinayet işleyebilirsiniz, kimse size hesap sormaz. Bu ülkede yasalar zenginler için geçerli değil" demişti.