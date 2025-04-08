Tutuklu bulunan Berkay Gezgin hakkında siyasi yasak talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berkay Gezgin'e siyasi yasak talep etti.

"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin, Saraçhane'deki protestolarda 22 Mart tarihinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Berkay Gezgin, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi Anahtar Listesi'nde yer aldı ve Parti Meclisi'ne seçildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Berkay Gezgin ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Bulut'un aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Gezgin'e siyasi yasak konulmasını talep etti.

Bulut, "Dört duvar arasındaki Berkay'dan bile korkuyorsanız, iktidarınızın sonu geldi demektir. Üzülme Berkay #HerŞeyÇokGüzelOlacak!" dedi.