Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tutuklu bulunan Berkay Gezgin hakkında siyasi yasak talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, cezaevinde bulunan CHP PM Üyesi Berkay Gezgin hakkında siyasi yasak talep etti. Gelişmeyi duyuran Bulut, "Dört duvar arasındaki Berkay'dan bile korkuyorsanız, iktidarınızın sonu geldi demektir" tepkisini gösterdi.

Güncel
  • 08.04.2025 14:26
  • Giriş: 08.04.2025 14:26
  • Güncelleme: 08.04.2025 14:34
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu bulunan Berkay Gezgin hakkında siyasi yasak talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berkay Gezgin'e siyasi yasak talep etti.

"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin, Saraçhane'deki protestolarda 22 Mart tarihinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Berkay Gezgin, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi Anahtar Listesi'nde yer aldı ve Parti Meclisi'ne seçildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Berkay Gezgin ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Bulut'un aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Gezgin'e siyasi yasak konulmasını talep etti.

Bulut, "Dört duvar arasındaki Berkay'dan bile korkuyorsanız, iktidarınızın sonu geldi demektir. Üzülme Berkay #HerŞeyÇokGüzelOlacak!" dedi.

İstanbuldaki İmamoğlu protestoları: 139 kişinin hapsi isteniyor!
BirGün'e Abone Ol