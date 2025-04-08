Tutuklu bulunan Berkay Gezgin hakkında siyasi yasak talebi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, cezaevinde bulunan CHP PM Üyesi Berkay Gezgin hakkında siyasi yasak talep etti. Gelişmeyi duyuran Bulut, "Dört duvar arasındaki Berkay'dan bile korkuyorsanız, iktidarınızın sonu geldi demektir" tepkisini gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berkay Gezgin'e siyasi yasak talep etti.
"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin, Saraçhane'deki protestolarda 22 Mart tarihinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Berkay Gezgin, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi Anahtar Listesi'nde yer aldı ve Parti Meclisi'ne seçildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Berkay Gezgin ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.
Bulut'un aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Gezgin'e siyasi yasak konulmasını talep etti.
Bulut, "Dört duvar arasındaki Berkay'dan bile korkuyorsanız, iktidarınızın sonu geldi demektir. Üzülme Berkay #HerŞeyÇokGüzelOlacak!" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan PM Üyemiz Berkay Gezgin'e siyasi yasak konulmasını talep etti.— Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 8, 2025
Dört duvar arasındaki Berkay'dan bile korkuyorsanız, iktidarınızın sonu geldi demektir.
Üzülme Berkay #HerŞeyÇokGüzelOlacak ! pic.twitter.com/BenLAXbwbd