Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: 50 yılın hesabını 500 defa verdim; bin defa daha vermeye hazırım

Büyükçekmece’de Cumhuriyet’in 102’nci yılı geleneksel “Cumhuriyet Balosu” dün kutlandı. Balo'da tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün mektubu da okundu. Akgün mektubunda, “Bugün Silivri’nin beton duvarlarının ardında bile bir Atatürk posteri asılıysa, bir Türk bayrağı dalgalanıyorsa, işte bu Cumhuriyet’in zaferidir. Bu millet, her karanlıkta ışığı yine Cumhuriyet’te bulmuş, her zorlukta umudu yine Atatürk’ün yolunda yeşertmiştir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Hasan Akgün’ün cezaevinden gönderdiği mektup, Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner tarafından okundu.

“50 YILIN HESABINI 500 DEFA VERDİM; BİN DEFA DAHA VERMEYE HAZIRIM”

Akgün’ün mektubunda, şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet, benim için çocukluğumdan beri yeniden doğuş demek. En güzel kıyafetlerimle, elimde ay yıldızlı bayrağımla gururla yürüdüğüm o günlerin heyecanını hala ilk günkü gibi taşıyorum. 40 yıldır birlikte coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı’mızda, bu yıl eşimle kapıda sizleri karşılayıp tek tek ‘Bayramınız kutlu olsun’ diyememenin burukluğunu hissediyorum. Ama biliniz ki kalbim ve ruhum her zaman sizlerle, büyük Büyükçekmece ailemle birlikte. Çocuk yaşta başladığım belediyecilik hayatımla aralıksız ömrümün 50 yılını halkımızın hizmetine adadım. Yarım asırlık hizmet mücadelem tamamıyla Kuvayimilliye ruhu üzerine kuruludur. Milletimiz için en iyisini yapmak, Cumhuriyet ve onun kurucusu Ata’mızın ışığında geleceğe yürümek, kamu hakkını en üst düzeyde korumak; hak, hukuk, adalet ve insan haklarına dayalı hizmet anlayışı yaşam felsefem olmuştur. Bunu en iyi bilen ve hür iradesiyle beni yedi kez üst üste belediye başkanı seçen çok değerli Büyükçekmece ailemdir. Bu nedenle veremeyecek hiçbir hesabım yoktur. Alnım açık, başım diktir. 50 yılın hesabını 500 defa verdim; bin defa daha vermeye hazırım. Halkımızı mutlu etmek için aynı kararlılıkla çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim. Bugün Silivri’nin beton duvarlarının ardında bile bir Atatürk posteri asılıysa, bir Türk bayrağı dalgalanıyorsa, işte bu Cumhuriyet’in zaferidir. Bu millet, her karanlıkta ışığı yine Cumhuriyet’te bulmuş, her zorlukta umudu yine Atatürk’ün yolunda yeşertmiştir.

“CUMHURİYET’İ KORUMAK, YAŞATMAK VE DAHA İLERİYE TAŞIMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR”

Buradan, Büyükçekmece’nin yürekli insanlarına, aydın gençlerine, geleceğimizin teminatı çocuklarına sesleniyorum: Cumhuriyet’i korumak, yaşatmak ve daha ileriye taşımak hepimizin boynunun borcudur. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu eşsiz miras; adaletle, özgürlükle, eşitlikle büyümeye devam edecektir. Cumhuriyetimizin 102. yaşını kutlarken, millet olarak bugüne kadar yaşadığımız tüm zorlukları iyi anlayarak hiçbir umutsuzluğa kapılmadan, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda, ‘Kuvayımilliye’ ruhuyla omuz omuza yürüyerek, er geç, dünyada söz sahibi, bölgesinde lider ve güçlü Cumhuriyetini, yüksek demokrasiyle taçlandırmış bir ülke olacağımıza inancım tamdır. Cumhuriyetimizin 102. şan ve şeref yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”

Başkan Vekili Hakan Çebi ise şöyle konuştu:

“Atatürk döneminden ilham alarak geleneksel olarak yaşattığımız Cumhuriyet Balomuzu bu yıl, her zaman büyük önem verdiği bu özel gecede ilk kez aramızda bulunamayan değerli Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün’ün yokluğunun yarattığı en derin hüzünle, duygusal bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı hukuk, adalet, demokrasi ve eşitlik ilkelerine olan inancımızla; Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, omuz omuza birlikte aşamayacağı hiçbir güç olmadığına yürekten inanıyoruz. Büyük Atatürk’ün dediği gibi 'Bütün ümidim gençliktedir, bu yüzden gözüm arkada değil!' İşte bu güvene layık olan Türk gençliği, Cumhuriyetimizin bekçisi olarak Ata’sını mahcup etmemiş ve etmeyecektir. Cumhuriyetimiz, Atatürk’ün öngördüğü gibi gençlerimize emanettir ve emin ellerdedir. 102’nci şanlı kuruluş yılının onuru ve gururuyla, bu yıl da Cumhuriyet Bayramı’mızı kutlamanın sevincini bizlerle paylaşan çok değerli konuklarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatanımızı kurtaran ve bu uğurda can veren tüm vatanseverlere ve onlara komuta eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetimiz sonsuzdur. Ruhları şad olsun. Cumhuriyet Bayramı’mızı bir kez daha nice yüzyıllara temennisiyle gönülden kutluyorum.”