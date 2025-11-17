Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: "Masumiyet yargılanamaz"

Silivri’de tutuklu bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın, cezaevinden yazdığı mektubu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Aydar'ın mektubu şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, bugün bu satırları, 5 aydan daha uzun süredir Silivri zindanında tutsak edilen bir kardeşiniz ve evladınız olarak, vicdanlarınıza hitaben yazıyorum. Biliyor ve inanıyorum ki, o vicdanlarınızda Kadir Aydar, öncesinden daha özel ve daha güvenilir bir kişi olarak kayıtlı. Belki her şeye güç yetirebilirler ama vicdanlarda algılarla hakikati boğamadıklarını da sizden gelen mesajlar, mektuplar ve her tür iyi niyet dileklerinizden görmek, hukuksuz bir şekilde bu zindanda tutsak edilen tarafımın, bu zor ve meşakatli süreci sükunet ve sabırla sonuçlandırma yönündeki irademin en büyük motivasyon kaynağı olduğuna emin olun. Çok sağolun, varolun...

"GÜZEL GÜNLERE OLAN İNANCIMI ASLA KAYBETMEYE YETMEYECEK"

Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki, bugün burada, Ceyhan’ımın, güzel şehrimin minik çocuklarının, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, hayata ve eğitim atacakları kreş yapımı için Ceyhan Aytemuroğlu Mahallesi'ndeki ata, baba ocağını ve evini, onca yaşanmışlık ve anılara rağmen, göz kırpmadan yıkan biri olarak, Yumurtalık ilçesinde ki bir gayrimenkulun babam tarafından, tamamen ticari bir ilişkiden kaynaklı, belediye alakası olmayan üçüncü bir kişiye satışının yapılması gibi bir olaydan dolayı tutsak edilmek, savunduğum değerler üzerinden beni vurmaya çalışmak, vicdanlarda bir evlat olarak, kardeş olarak yer bulabilme şerefine erişmiş olan beni yok etmeye, hayattan koparmaya, umudumu yitirmeye ve gelecek güzel günlere olan inancımı asla kaybetmeye yetmeyecektir.

"HEMŞEHRİLERİMİN YÜZÜNÜ ÖNE EĞDİRECEK, EYLEM VE DAVRANIŞIM SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"

Değerli dostlar, bugüne kadar 2019 ve 2024 seçimlerinde her türlü engellemeye rağmen yüksek oranlarda tarafıma teveccüh gösteren hemşehrilerimin yüzünü öne eğdirecek, onları utandıracak hiç bir eylem ve davranışım söz konusu olmamıştır. Tüm Ceyhan bilir ki ailemin veya yakınlarımın belediye ile ilgili bir iş yapılmasını bırakın, belediye binasına dahi girmesi, belediye nam ve hesabına söylemlerde bulunması, iş takip etmesi, belediye üzerinden vaatte bulunması mümkün değildir. Babamın alın teri ile Alara My World sitesinde daha önce 550 daireyi nasıl satmış ise iddiaya konu daireyi de aynı şekilde satmıştır. Konunun belediye ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Benim ilgili kişi ile ilişkim ise komşuluk ilişkisi nedeniyle daha önceden cenazemize taziyeye ve hastalarımıza geçmiş olsuna gelen bu kişiye yönelik, tamamen insani ilişkilerden kaynaklı olarak iadeiziyarette bulunmaktan ibarettir. Ayrıca, dairenin özelliği, niteliği ve konumu gözetilerek yapılan satış sözleşmesindeki belirlenen bedel afaki ve değerinin üzerinde olmadığı gibi, belirlenen rakamın tamamının alınmadığı da sabittir. Basit bir araştırma ile bu sonuçlara ulaşılabileceği de açıktır.

"GERÇEKLERİ TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA İFADE EDECEĞİM"

2019 yılında mazbatası haksız bir şekilde elinden alınan, ikamet ettiğim adres mahkemesinden almış olduğum memnu hakların iadesi kararı, resmi nüfus kayıtları ortada iken orada ikamet etmediğim gibi bir gerekçe ile yok sayılmaya çalışılırken, olmayan bir eylemden dolayı hakkımda mahkumiyet hükmü tesis edilirken, bu derece yoğun ve baskın bir şekilde göz önündeyken, iddia edildiği gibi ne olduğu belirsiz bir eylem içine girmem için akıl ve ruh sağlığımı yitirmiş olmam gerekirdi. Her anı kayıt altına alınan bir kişi için, yıllar sonra bulabildikleri tek iddianın böyle bir olaya dayandırılması bile, haklılığımızı ortaya koymak için tek başına yeterlidir.

27 Ocak-20 Şubat arası 2026 tarihi olarak belirlenen duruşmada, hakkımda gerçeklik ile ilgisi bulunmayan bu iddiaları ileri sürenlerle yüzleşip, gerçekleri tüm çıplaklığıyla ifade edeceğim. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Cephede kefenleriyle dövüşen çocukların izinden tavizsiz yürüyen ve hukuksuz bir şekilde alıkonulan çok değerli dostlarımız ve büyüklerimizle birlikte, hep birlikte gelecek güzel ve aydınlık günlere ulaşacağımıza olan inancım sonsuzdur. Geleceği vazgeçenler değil, mücadele edenler inşa edecektir. İnananlar asla yalnız yürümezler... Masumiyet yargılanamaz."