Tutuklu darbeci general de AKP’ye üye yapılmış!

15 Temmuz darbe girişimi davasından yargılanan ve hüküm giyen eski Orgeneral Akın Öztürk, habersiz şekilde AKP'ye üye yapıldı.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın 12 Punto'da yayımlanan bugünkü yazısına göre Öztürk, 2023'ten beri AKP üyesi olduğunu geçtiğimiz günlerde öğrendi.

PEK ÇOK İSİM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yıldız'ın aktardığına göre, Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan bazı 15 Temmuz sanık ve hükümlüleri bilgileri dışında AKP Sincan İlçe Teşkilatı’na üye yapıldı.

2 yıl önce başladığı bildirilen “zorla üyelik” vakaları, ailelerin yaptığı kontroller sonucu tespit edildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen çok sayıda sanık avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aileler ise "Başımıza daha büyük işler açılmasın" endişesiyle konuyu uzun süre kamuoyuyla paylaşmadı.

"DARBE GİRİŞİMİNİN 1 NUMARALI YÖNETİCİSİ"

AKP'ye üye yapılan isimler arasında en çarpıcısı ise darbe girişiminin 1 numaralı yöneticisi olarak bilinen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanamayan Öztürk’ün, 2023’ten bu yana AKP üyesi olduğu belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu verilerinde oy kullanma hakkı bulunmayan Öztürk'ün, parti üyeliği sistemine nasıl kaydedildiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.