Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: "Biz haklıyız, kazanacağız"

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ”içeride, sizin verdiğiniz değerli oyları yere düşürmemeye, bana yüklemiş olduğunuz sorumluluğun bilinciyle halk iradesini korumaya çalışıyorum. Sizler de günlerdir Esenyurt Meydanı'nda “Demokrasi Nöbeti” tutuyorsunuz. Bu çabanızı çok kıymetli buluyor, mücadelenizi en içten duygularımla selamlıyorum” dedi.

Çok Değerli Esenyurt Halkı,



Bir siyasi operasyonla tutuklanıp Silivri Cezaevine konulmamın üstünden bir ay geçti. İçeride sizin verdiğiniz değerli oyları yere düşürmemeye, bana yüklemiş olduğunuz sorumluluğun bilinciyle halk iradesini korumaya çalışıyorum. Sizler de günlerdir… pic.twitter.com/eCmA8e37Ip — Ahmet Özer (@profdrahmetozer) December 3, 2024

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sosyal medya hesabından cezaevinde yazdığı bir açıklama paylaşıldı. Silivri Cezaevi'ne konulmasının üstünden bir ay geçtiğini belirten Özer’in açıklaması şu şekilde:

“Çok Değerli Esenyurt Halkı, Bir siyasi operasyonla tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konulmamın üstünden bir ay geçti. İçeride sizin verdiğiniz değerli oyları yere düşürmemeye, bana yüklemiş olduğunuz sorumluluğun bilinciyle halk iradesini korumaya çalışıyorum. Sizler de günlerdir Esenyurt Meydanı'nda “Demokrasi Nöbeti” tutuyorsunuz. Bu çabanızı çok kıymetli buluyor, mücadelenizi en içten duygularımla selamlıyorum. Mücadele tarihi bize göstermiştir ki ne olursa olsun her zaman sonunda mutlaka hak, hukuk ve doğruluk kazanmıştır. Biz de haklıyız, kazanacağız. Ve yine birlikte olacağız, birlikte yöneteceğiz.”