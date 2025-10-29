Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet; fazilettir, özgürlüktür, eşitliktir

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için "Yaşasın Demokratik Cumhuriyet" mesajını paylaştı.

Özer, sosyal medya hesabından yayınlanan mesajında geçen yıl bayramı halkla birlikte coşkuyla kutladıklarını hatırlatarak, o günkü etkinlikleri ve sonrasında yaşanan süreci hatırlattı.

Geçen yıl Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunduklarını belirten Özer, Esenyurt Kaymakamlığı'nın düzenlediği kutlamalarda gençlerin gösterilerini izlediklerini ifade etti. Özer, ayrıca "Kültür ve Sanatın Başkenti Esenyurt" şiarıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Defilesi'ni ve çocukların hazırladığı 29 Ekim sergisini de hatırlattı.

O dönemdeki konuşmasında, "Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir. Herkesin dili, türküsü, oyunu bizi zenginleştiriyor. Ülkemize hizmet yaparak sahip çıkıyoruz, en büyük yurtseverlik de budur" ifadelerini kullandığını aktaran Özer, bayramın ardından gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirtti.

Özer, paylaşımında, "Tam 1 yıldır Esenyurt'umdan, halkımdan ayrı olsam da bugün 12 metrekare hücremden tekrar sesleniyorum; Cumhuriyet; fazilettir, özgürlüktür, eşitliktir, demokrasidir. Cumhuriyet; Barış ve Kardeşlik Şehri Esenyurt'tur! Yaşasın Demokratik Cumhuriyet!" mesajını paylaştı.