Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı: "İyi ki bu dönemde Genel Başkanımız Özgür Özel"

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ahmet Özer’in kızı Seraf Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı. Özer : “Hayatımın en zor sınavını verdiğim bu süreçte, her defasında “iyi ki bu dönemde Genel Başkanımız Özgür Özel” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ahmet Özer’in kızı ve avukatı Seraf Özer, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajlarını paylaşan Seraf Özer şunları söyledi:

“Hayatımın en zor sınavını verdiğim bu süreçte, her defasında “iyi ki bu dönemde Genel Başkanımız Özgür Özel” dedim. Her zor anımızda tüm samimiyetinizle yanımızda oldunuz. Dinlediniz, anladınız, çözüm aradınız ve acımızı kucakladınız. Ve en önemlisi bu mücadeleyi yürekten göğüsleyip kalben yanımızda olduğunuzu daima hissettirip, acımızı acınız kabul ettiniz.

Siz yılmak bilmeyen direnciniz ve mücadeleniz ile gönüllerimizin genel başkanı oldunuz. Gerisi teferruat.

Korkmayacağız, yılmayacağız, bir adım bile geri adım atmayacağız"