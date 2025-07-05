Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Özer: "Barışın inşa edilmesi için çaba sarf edilen bir dönemde yargı operasyonlarından derhal vazgeçilmelidir"

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda siyasetçinin tutuklanmasına ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin açıklama yaptı.

Özer’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli dostum, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu, belediye çalışanı ve siyasetçilere yönelik bir siyasi operasyon yapıldı ve tutuklandılar. Alevlerle mücadele eden bir kentte siyasi bir operasyona gözümüzü açıyor olmamız adalet ve demokrasiyi de kül etmeye mahkum bırakmaz mı?

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce kazanılmış hakkına “belgede sahtecilik” demek, buna dayalı olarak siyasi yasak istemek, üniversite diploması ile siyaset tasfiye etmek kamuoyu vicdanında mahkum olmaz mı? Barışın inşaa edilmesi için çaba sarf edilen bir dönemde bu tür yargı operasyonlarından ve hukuk dışı uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Gerçeğe gündüz gözünü kapatan dünyayı sadece kendine gece yapar. Gün gelir; hak, hukuk, adalet mutlaka yerini bulur."