Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Özer'den operasyonlara tepki: Adaletin terazisini bozar

Tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer, CHP'li belediyelere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin "İktidar belediyelerine dokunulmazken CHP’li belediyelerin siyasi operasyonlara maruz kalması adaletin terazisini bozar" dedi.

Özer'in resmi X hesabı üzerinden CHP'li belediyelere yönelik yapılan gözaltı operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış; halkın iradesine saygıyla, demokratik ve toplumsal diyalogla ve çoğulcu katılımla inşa edilir" ifadelerine yer verildi.

Özer, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Hukuksuzlukla değil, ortak akılla yol alınır. İktidar belediyelerine dokunulmazken CHP’li belediyelerin siyasi operasyonlara maruz kalması adaletin terazisini bozar ve demokrasimizi ciddi bir tehdit altına sokar. Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanlarımızın sabah baskınıyla gözaltına alınması kabul edilemez. Halkın iradesinin tanınmadığı, seçilmişlere karşı kriminalleştirici operasyonların yürütüldüğü bir düzen ne hukuk zemininde ne de vatandaş nezdinde kabul edilemez. Bir an evvel demokrasiye ve hukuka dönülmelidir. Barış ve 'Demokratik Türkiye' adımlarına yakışan da ancak bu olur."