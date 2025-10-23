Tutuklu Gazeteci Akdeniz bugün hâkim karşısına çıkacak

Haber Merkezi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması nedeniyle 22 Şubat’tan beri Silivri Cezaevi’nde tutulan Gazeteci Ercüment Akdeniz bugün ikinci kez hâkim karşısına çıkacak. "Örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılanan Akdeniz’in duruşması, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek.

Basın meslek örgütleri duruşmaya çağrı yaparken DİSK Basın-İş tarafından yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı: “Üyemiz, Gazeteci Ercüment Akdeniz barış, emek ve demokrasi mücadelesine verdiği katkılar nedeniyle tam gündür hapiste! 23 Ekim’de (bugün) görülecek duruşmada Akdeniz’in yanında olacağız! Tüm kamuoyunu Ercüment’e ve gazeteciliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Öte yandan AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı haberler nedeniyle Gazeteci Emin Aydın tutuklandı. Aydın, son dönemde Çerçioğlu’nu eleştirdiği için tutuklanan ikinci gazeteci oldu. Daha önce benzer gerekçelerle Gazeteci ve Yazar Ergün Poyraz da tutuklanmıştı.