Tutuklu gazeteci Alican Uludağ, 21 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 20 Şubat'ta tutuklanan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, 21 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Uludağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyi 1 Nisan'da kabul etmiş, ancak "yetkisiz olduğunu kabul ederek" tensiple birlikte dosyanın yetkili Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.

Bu kararın ardından dosya Ankara'ya gönderilirken, Uludağ'ın tutukluluğu ise devam etti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Uludağ'ın dosyası geçtiğimiz pazartesi günü Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Avukatları Akın Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, aynı gün mahkemeye sundukları dilekçeyle gazetecinin tensiple tahliyesini talep etti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, mahkeme tahliye taleplerini reddetti, hazırladığı tensip zaptıyla tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 21 Mayıs 2026 saat 10.00'da yapılmasına karar verdi.

Gazeteci Uludağ, X platformundaki 13 paylaşımı nedeniyle cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla 20 Şubat'tan bu yana tutuklu bulunuyor.

ALİCAN ULUDAĞ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Alican Uludağ hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret," "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından iddianame düzenlendi.

Bu suçlamalar için kanunda öngörülen cezalar "cumhurbaşkanına alenen hakaret" için 1 yıldan 4 yıla, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" için 1 yıldan 3 yıla ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçu için 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak düzenleniyor.

TCK 43 kapsamında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması halinde ise bu cezaların üst sınırı dikkate alındığında toplamda yaklaşık 19 yıl 6 aya kadar çıkabileceği hesaplanıyor.