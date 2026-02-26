Tutuklu gazeteci Alican Uludağ hakkında yeni gelişme

Ankara’daki evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınarak İstanbul’da tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklama kararının ardından İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilen Uludağ, Ankara’ya sevk ediliyor.

Ankara’da ikamet etmesine rağmen tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne konulan gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne nakledileceği öğrenildi.

Uludağ'ın avukatları, müvekkillerinin Silivri'ye gönderilmesine şu açıklamayla tepki göstermişti:

"Müvekkile isnat edilen tek eylem yaptığı sosyal medya paylaşımlarıdır. Müvekkilin Ankara'da yerleşik olması ve yine Ankara'da yakalanması karşısında; İstanbul Savcılığının kendisini niçin yer yönünden yetkili saydığını anlamak mümkün değildir. Anayasa'nın 37. maddesinde 'hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz' şeklinde tanımlanan kanuni hâkim güvencesi, Anayasa'nın 36 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındadır.

Anayasa'nın 141. maddesinin son fıkrasında ise davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevi olduğu belirtilmiştir. Bu temel ilkelerin yanında CMK 12 ve 161 ile 5235 sayılı Kanun’un 21. maddesi uyarınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yapacağı tek işlem re’sen açtığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yollamaktır. Bu arada belirtmek gerekir ki müvekkile yönelik isnadın (TCK 217/A, 299, 301) terör suçlarıyla da hiçbir ilgisi olmayıp İstanbul Savcılığı görev yönünden de yetkisizdir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle "cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı. Ankara’daki evinden gözaltına alınan Uludağ, İstanbul’a getirilmişti. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 20 Şubat'ta tutuklanmıştı. Ankara'da ikamet eden Uludağ'ın İstanbul'a götürülmesi hukukçular ve meslektaşları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.