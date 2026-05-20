Tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın duruşması öncesi basın meslek örgütlerinden adliye önünde açıklama

Basın meslek örgütleri, tutuklu gazeteci Alican Uludağ’ın yarın görülecek davası öncesinde Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi.

Meslektaşları, Deutsche Welle muhabiri Uludağ’ın serbest bırakılması gerektiğini belirterek “Gazetecilik suç değildir” dedi.

"SAVUNMASINI YÜZ YÜZE YAPMALI"

Açıklamada konuşan DW Türkçe muhabiri ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkanı Kıvanç El, Alican Uludağ'ın duruşma için Ankara'ya getirilmesini istediklerini ve bütün tutuklu gazetecilerin tahliye edilmeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikli talebimiz Alican’ın duruşmaya kadar Ankara’ya getirilerek savunmasını yüz yüze yapması. Alican’ın talebi de bu yönde. Savunma yapmaktan kaçan birisi değil. Temel talebimiz hiçbir gazetecinin haber nedeniyle tutuklu yargılanmaması. Alican, İsmail, Merdan, 10’dan fazla gazeteci şu an cezaevinde. Hepsinin tahliye edilmesini ve savunmalarını yüz yüze yapmalarını istiyoruz. İsmail’in 5 Haziran’da duruşması var onun da derhal tahliyesini istiyoruz."

Açıklamada, rıza dışında SEGBİS ile savunmanın anayasal hak ihlali olduğu belirtildi. Eylemde, “Gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz” ve “Alican çıkacak yine yazacak” sloganı atıldı.

Gazetecilik meslek örgütleri, tutuklu gazeteciler İsmail Arı, Merdan Yanardağ ve Pınar Gayıp’ın serbest bırakılması gerektiğini de vurguladı. Gazeteciler, meslektaşları için ellerinde, “Haber engellenirse halk susar, Alican Uludağ’a özgürlük” ve “Basın hürdür, susturulamaz” yazılı dövizler taşıdı.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDAN AÇIKLAMA

Alican Uludağ’ın 22 sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması yarın Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Uluslararası Af Örgütü de siyasi iktidarı, gazetecilere uygulanan baskılara son vermeye çağırırken, Alican Uludağ’ın gazetecilik yaptığı için yargılanamayacağını, derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen dayanıksız suçlamaların düşürülmesi gerektiğini belirtti.