Tutuklu gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında hapis cezası talep edildi.

Aysever, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" sözlerine yer evrdi.

Sözleri nedeniyle gözaltına alınan Enver Aysever, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma tamamlandı.

HASAN İMAMOĞLU DETAYI

Enver Aysever ifadesinde videonun bir bölümünün kesilerek sosyal medyada yayınlandığını, bunun bilinçli olarak yapıldığını ve kendisinin hedef gösterildiğini, videonun bütünün incelenmesi halinde kendisinin Ekrem İmamoğlu'nun babası olan Hasan İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına istinaden bu videoyu çektiğini söyledi.

Aysever hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.