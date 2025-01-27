Tutuklu gazeteci Eylem Babayiğit: Sizler dışarının sesi olun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Ocak’ta gözaltına alınan ve 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Eylem Babayiğit, avukatları aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

MA'nın haberine göre; 24 Ocak’ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürülen Eylem Babayiğit, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilerin kaleminin yerde kalmaması için her Kürt gencinin kendini Ape Musa’nın birer küçük generali olarak yetiştirmeli. Her genç kadının Gurbetelli Ersöz’ün açtığı yolda yürüyerek, mirasını devralmalıdır. Bizler tutsak özgür basın emekçileri olarak içerde de yazmaya devam edeceğiz. Bu hukuksuz yargılamalar ve tutuklamalar geri adım attırmayacaktır. Sizler dışarının sesi olun. Dayanışmayla..”