Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'dan mektup: "Bu cezaevinin ismi hep ‘Silivri’ kalacak"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davasını yürüten Akın Gürlek'in geçmişte yönettiği kritik davaları haberleştirdiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde tutuklanan 10haber muhabiri Furkan Karabay, Silivri Cezaevi'nde (yeni adıyla Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) tutukluluğunun üçüncü gününde bir mektup yazdı.

Karabay, cezaevindeki ilk günlerinin zorluğunu anlattığı yazısında, cumartesi günü cezaevine girdiği için hafta sonu kantinden alışveriş yapma ve kitap edinme imkanı bulamadığını belirtti. Karabay, şunları kaydetti:

"DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKENLER BU KÖTÜ ŞÖHRETİ YARATANLAR"

"Bugün Silivri’ye ikinci gelişimde, tutukluluğumun üçüncü günündeyim. Burada ilk günler her zaman zorlu olmuştur. Üstelik cumartesi günü cezaevine gönderildiyseniz cumartesi ve pazar günleri kantin alışverişi yapma, kitap alma şansınız olmuyor. Ayrıca Vatan Emniyet’ten adliyeye sevk edilmeden önce abim, aynı zamanda avukatım olan Harun Karabay tarafından cezaevine giderken yanımda götürmek için hazırlanan kıyafetlere de başkomiser tarafından izin verilmemişti. Neyse ki dün kıyafetlerim geldi ve dördüncü günde temizlendim.

Dün ziyaret, telefon saatlerimi söylemek için bir görevli memur yanıma geldi ve “Tekrar hoş geldin Furkan” dedi. Ziyaret ve telefon günlerimi söyledikten sonraysa “Bugün tebliğ için gittiğim yeni mahkumlar da tıpkı senin gibi buraya ya ikinci ya üçüncü kez gelmiş” dedi. Biliyorsunuz Silivri çoğunlukla siyasi isimlerin, fikir “suçlularının,” kumpas mağdurlarının mahkum edildiği bir cezaevi. Silivri dediğime bakmayın yeni ismi Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu. Hatırlarsınız bir ya da iki yıl önce cezaevinin resmi adındaki “Silivri” kötü şöhretiyle ilçeyi lekelediği için kaldırılmıştı. Aslında değiştirilmesi gereken isim değildi, bu kötü şöhreti yaratan kararları verenlerdi. Çünkü bir şeyler değişmediği sürece bu cezaevinin ismi hep “Silivri” kalacak."