Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'ın yeni X hesabı da erişime engellendi

YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın, yeni X sosyal medya hesabı erişime engellendi.

Karabay'ın X hesabı, 'güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

Furkan Karabay'ın bir önceki sosyal medya hesabı da erişime engellenmişti.