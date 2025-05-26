Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'ın yeni X hesabı da erişime engellendi
Tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay'ın X sosyal medya hesabı bir kez daha erişime engellendi. Erişim engelinin gerekçesi "güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olarak gösterildi.
Kaynak: Haber Merkezi
YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın, yeni X sosyal medya hesabı erişime engellendi.
Karabay'ın X hesabı, 'güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.
Furkan Karabay'ın bir önceki sosyal medya hesabı da erişime engellenmişti.
Tutuklanan gazeteci @FurkannKarabay'ın açtığı yeni X hesabı @frkarabay da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı. https://t.co/PYKUbnUa2z pic.twitter.com/3XibdFABjE— EngelliWeb (@engelliweb) May 26, 2025