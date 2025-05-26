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Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'ın yeni X hesabı da erişime engellendi

Tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay'ın X sosyal medya hesabı bir kez daha erişime engellendi. Erişim engelinin gerekçesi "güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olarak gösterildi.

Güncel
  • 26.05.2025 17:18
  • Giriş: 26.05.2025 17:18
  • Güncelleme: 26.05.2025 17:22
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'ın yeni X hesabı da erişime engellendi

YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın, yeni X sosyal medya hesabı erişime engellendi.

Karabay'ın X hesabı, 'güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

Furkan Karabay'ın bir önceki sosyal medya hesabı da erişime engellenmişti.

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