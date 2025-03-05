Tutuklu gazeteciler Yıldız Tar ve Ercüment Akdeniz’den mesaj

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) karşı 18 Şubat'ta düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda ev baskınlarıyla gözaltına alınındıktan sonra tutuklanan gazeteciler Yıldız Tar ve Ercüment Akdeniz, cezaevinden mesaj gönderdi.

MLSA Eş Direktörü Veysel Ok aracılığıyla iletilen mesajda Akdeniz, "İçeride, dışarıda, barış gazeteciliğine devam edeceğiz" derken Yıldız Tar da "Silivri nöbetini devralma sırası bize gelmiş" dedi.

"GÜZEL YARINLARDA BULUŞMAK ÜZERE"

Ercüment Akdeniz mesajında, "Gazetecilik suç değildir. İçeride, dışarıda, barış gazeteciliğine devam edeceğiz. Bizi soran, destek dayanışmasını eksik etmeyen tüm dostlara teşekkürler. Güzel yarınlarda buluşmak üzere" ifadelerine yer verdi.

"HAKİKAT HER DAİM KAZANIR"

Yıldız Tar ise, "Silivri nöbetini devralma sırası bize gelmiş. Gazeteciler olarak cezaevine sırayla girip çıkar hale geldik. Ama bu duruma alışamayız. Gazetecilik suç değildir. Dayanışan herkese kucak dolusu sevgiler. Hakikat her daim kazanır. Nefrete inat yaşasın hayat" mesajını kaydetti.

Veysel Ok, gazetecilerle yaptığı görüşme sonrası Tar ve Akdeniz'in sağlık durumlarının iyi olduğunu ve morallerinin yüksek olduğunu bildirdi. Avukat Ok, herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ve koğuşta kaldıkları, diğer mahpusların da kendilerine destek ve dayanışma gösterdiğini aktardı.