Tutuklu gazetecilere özgürlük

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), Haber-Sen, Avrupalı Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği ile Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Ankara Mülkiyeliler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi. “Tutuklu gazetecilere özgürlük” pankartının asıldığı toplantıda basın metnini gazeteci Diren Yurtsever okudu.

Türkiye’nin basın özgürlüğü endeksinde dört basamak daha gerileyerek 180 ülke arasından 163’üncü sıraya gerilediğini belirten Diren Yurtsever, gazetecilik faaliyetlerinin giderek daha fazla kriminalize edildiğini söyledi. Diren Yurtsever, "Haber yapmak, gerçekleri açığa çıkarmak ve kamuoyunu bilgilendirmek suç unsuru gibi gösterilmektedir. Bu baskı ortamının en somut göstergelerinden biri ise cezaevlerinde tutulan gazetecilerdir. Türkiye’de çok sayıda gazeteci kamuoyunu bilgilendirme görevlerini yerine getirdiği için tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevlerinde bulunuyor. Mesleki faaliyetlerin ‘suç’ kapsamına alınmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmıyor. Cezaevindeki gazeteciler, yalnızca özgürlüklerinden değil, mesleklerini icra etme haklarından da mahrum bırakılıyor. Bununla birlikte doğrudan halkın haber alma hakkına da müdahale ediliyor" diye belirtti. Gazetecilerin cezaevine konulmasıyla toplumun gerçeklerden koparıldığını söyleyen Diren Yurtsever, "Gazeteciler işsizlik, güvencesizlik ve baskı üçgeninde mesleklerini sürdürmeye zorlanmaktadır" ifadelerini kullandı.