Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Bahçetepe’nin ‘rüşvet alma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlarından cezalandırılması istendi.
Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.
Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame düzenlendi.
Aziz İhsan Aktaş dosyası kapsamında tutuklu bulunan Bahçetepe ve 8 kişi hakkında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Bahçetepe’nin "rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianameye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada (Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü) tutuklanan şüpheli Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında 2026/91372 sayılı soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Şüpheli Hakan Bahçetepe’nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir."
Hakan Bahçetepe, Haziran 2025'te tutuklanmıştı.