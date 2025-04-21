Tutuklu gençler için özgürlük

İlayda SORKU

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan eylemler kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Trakya Üniversitesi öğrencileri Azra Demiraslan, Zeynep Şevval Birdal ve Özgür Erdemir’in tutukluluğu sürüyor.

Öğrencilerin arkadaşları Ceren Kumaş, Dilan Çolak ve Arif Kalaycı, arkadaşlarının serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

İstanbul’daki tahliyelere dikkat çeken öğrenciler, Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaklaşık bir aydır tutulan arkadaşlarının hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğuna dikkat çekti. 22 Mart’ta Trakya Üniversitesi DeltaPark’tan başlayarak kampüse yürümek isteyen öğrencilere güvenlik güçleri müdahale etti. Müdahale sonrası 16 üniversiteli gözaltına alındı. 25 Mart’ta 3’ü tutuklandı, 11’i ev hapsiyle serbest bırakıldı.

Tutuklu öğrencilerin arkadaşları Ceren Kumaş, Dilan Çolak ve Arif Kalaycı tarafından ortak yapılan açıklamada, “Edirne’de tutuklanan arkadaşlarımız Azra, Özgür ve Zeynep nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa ona ilk koşanlardandı. Azra, yoksul mahallelerde çocuklara ders veren; Özgür, kadın ve LGBTİ+’ların özgürlüğü için ses çıkaran; Zeynep, hayvanların yaşam hakkı için mücadele eden üniversite öğrencisi. Üniversitede yemekhane zammına karşı çıkan da, iktidarın bir denetleme aracı olan kampüs 4.0 uygulamasına karşı yüzlerce imza toplayan da, CİTÖK kurulması için mücadele eden de onlar. Görüldüğü gibi ne kadar hukuken bir tutuklama gerekçesi olmasa da siyasi olarak sebebi açık” denildi.

Taleplerinin net olduğunu ifade eden gençler, “Talebimiz net: Ortada tutuklanmalarına dair somut bir suç bile bulunmayan arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Özellikle İstanbul’daki tahliyeler arkadaşlarımızın tutuklu yargılanmalarını gerektirecek bir suç olmadığını gösterdi. Dolayısıyla Trakya Üniversitesi öğrencisi Azra, Özgür ve Zeynep de derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.