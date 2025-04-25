Tutuklu gençlerden mesaj: "Yorgunluk yılgınlık değildir, gözümüz arkada değil"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlenen eyleme katıldığı için tutuklanan gençleri ziyaret etti.

Yazgan, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Cezaevine konulan ve tutuklu kaldıkları sürece vicdanımızı yaralayan genç kardeşlerimizi ziyaret ettim. Siyasi kinle, adalet duygusunu hiçe sayarak yapılan bu tutuklamalar, iktidarın ne denli korktuğunu gösteriyor. Bu gençler suçlu değil, demokrasiye, adalete ve halkın iradesine sahip çıkan onurlu yurttaşlardır. Hep birlikte bu karanlığı yırtacağız. Bu gençler de, Ekrem Başkanımız da özgür olacak. Çünkü bu ülke ne baskıya ne de hukuksuzluğa teslim olur”

Yazgan aracılığıyla yazılı bir mesaj gönderen tutuklu gençler, "Herkese selamlar. Evet herkes yoruldu ama yorgunluk yılgınlık değildir. Yılmıyoruz ve çok iyiyiz. Gözümüz arkada değil. Görüşeceğiz özgür günlerde" ifadelerine yer verdiler.