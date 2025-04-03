Tutuklu gençlerin aileleri: Cipin içerisinde kokain çeken çocuklar değil bunlar

İktidarın baskılarına karşı demokrasi ve özgürlük talebiyle eylemlere katılan 301 yurttaş gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bu kişilerin önemli bir kısmını direnen üniversite öğrencileri oluşturuyor. Tutuklanan gençlerin aileleri, Anne-Baba Dayanışma Ağı adında bir inisiyatif kurdu.

Anne-Baba Dayanışma Ağı

Aileler hukuksuz şekilde cezaevine gönderilen çocuklarının bir an önce serbest kamalarını talep ediyor.

Bugün Sözcü TV’de Özlem Gürses’in konuğu olan Anne-Baba Dayanışma Ağı üyesi ve tutuklu üniversite öğrencisi Yağmur Gündoğan’ın babası Avni Gündoğan, tutuklu gençlerin tamamen demokratik, baırşçıl protestolara katıldığını ve toplum sevgisiyle hareket ettiğini vurguladı.

Gündoğan, “İstanbul’un bütün üniversitelerindeki çocuklar deprem bölgesine koştular. Affedersiniz, cipin içerisinde kokain çeken çocuklar değildi bunlar” dedi.

“PAZARTESİ SINAVLARI BAŞLAYACAK”

Gençlerin pazartesi günü sınavlarının başlayacağını belirten ve derhal serbest kalmalarını talep eden Gündoğan, programda şöyle konuştu:

“Bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Dün açık görüşe girerken çocukları alkışlarla karşılayıp alkışlarla uğurladık. Biz aileler çocuklarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Çünkü demokratik, barışçıl ve meşru bir toplantıya katıldılar, öğrenciler olarak Saraçhane’ye yürüyüş gerçekleştirdiler. Bu çocuklar şarkılarla, türkülerle, mizahlarıyla oraya yürüdüler. Çocukların pazartesi günü sınavları başlıyor. Bu sınavlara giremezlerse bir ara dönem kayıpları olacak. İktidara seslenmek istiyoruz, biz çocuklarımıza hep sahip çıktık. Onları sevgiyle büyüttük. Yüreklerine sevgi ektik. O yüreklerindeki sevgiyle toplumla kucaklaştılar. Benim kızım deprem bölgesinde çocuklarla oyun oynadı, onlara şarkılar öğretti. Bir çadır içerisinde, toprağın üzerinde yattılar. Ufacık çocuklara ablalık yaptılar, onların yaşama dönüşünü sağladılar. İstanbul’un bütün üniversitelerindeki çocuklar deprem bölgesine koştular. Affedersiniz, cipin içerisinde kokain çeken çocuklar değildi bunlar. İktidarın birtakım simge isimleriyle fotoğraf verip de aracın içerisinde kokain çekmediler.”