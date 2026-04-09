Tutuklu Hüseyin Özen 40 kilonun altına düştü

Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Hüseyin Özen, açlık grevi nedeniyle 40 kilonun altına düştü. Eklem ağrıları artan, vücudunda ödem oluşmaya başlayan Özen’in görüşlere tekerlekli sandalye ile taşındığı belirtildi.

Kuyu tipi hapishanelerde uygulanan ağır tecrit koşullarına karşı Türkiye’nin birçok cezaevinde başlayan protestolara açlık grevi ile katılan Özen’in sağlık durumunun kritik aşamaya geldiği bildirildi. Toplam 237 gündür açlık grevini sürdüren Özen’in taleplerinin karşılanmadığı için açlık grevini sürdürdüğü ifade edildi. Özen’in kuyu tipi cezaevinden başka bir cezaevine sevkini ve koşullarının iyileştirilmesini talep ettiği kaydedildi.

56 yaşında olan Hüseyin Özen, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 28 yıldır cezaevinde bulunan Özen, şu anda Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevinde üç kişilik bir hücrede tutuluyor. Ancak üç kişilik olarak tanımlanan hücrede üç yatak, üç elbise dolabı, masa, sandalyeler, mutfak bölümü ve lavabo bulunması nedeniyle hareket edilebilecek alanın neredeyse kalmadığı belirtiliyor.

DSÖ raporlarına göre; kuyu tipi denilen Hücre Tipi Hapishanelerde bir tutuklu en fazla 20 gün kalabiliyor. Burada ise tüm ömrünü orada tamamlamasını isteniyor. Bu hücrelerde hava yok, güneş yok, insan sesi yok, bir parça gökyüzü bile görülmüyor.