Tutuklu Hüseyin Özen, hastaneye gönderildi

BirGün /Ankara

Kuyu tipi hapishanelerde uygulanan ağır tecrit koşullarına karşı Türkiye’nin birçok cezaevinde başlayan protestolara açlık grevi ile katılan Hüseyin Özen’in sağlık durumunun kritik aşamaya geldiği bildirildi. Antalya Şehir Hastanesi’ne nakledilen Özen’in ailesi, kuyu tipi cezaevinden başka bir cezaevine sevk taleplerinin karşılanmasını istedi.

268 gündür açlık grevini sürdüren Özen’in taleplerinin karşılanmadığı için açlık grevini sürdürdüğü ifade edildi.

Özen’in kardeşi Telman Özen, “Abim ve arkadaşları sevk talebi için 268 gündür açlık grevindeler. Sağlık durumları şu an çok kritik bir noktada. Bir haftadır şehir hastanesinde tutuluyorlar. Kendi iradelerinin dışında hastaneye götürüldüler. Bilinç kayıpları var. Gürkan Türkoğlu’nun yoğun bakıma kaldırıldığını öğrendik. Ama sağlık durumlarından aileleri olarak bilgi alamıyoruz. Korku ve tereddüt içindeyiz. Sevk talebi için bunu yaşamaları kabul edilebilir gibi değil. Sevk talepleri bir an önce kabul edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

56 yaşında olan Hüseyin Özen, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 28 yıldır cezaevinde bulunan Özen, Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde üç kişilik bir hücrede tutuluyor. Ancak üç kişilik olarak tanımlanan hücrede üç yatak, üç elbise dolabı, masa, sandalyeler, mutfak bölümü ve lavabo bulunması nedeniyle hareket edilebilecek alanın neredeyse kalmadığı belirtiliyor. DSÖ raporlarında kuyu tipi denilen Hücre Tipi Hapishanelerde bir tutuklunun en fazla 20 gün kalabileceği belirtiliyor.