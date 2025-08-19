Tutuklu İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker: "Fotoğrafta olduğu gibi başım dik, alnım ak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından, Düzce Cezaevi'nde tutuklu olan İBB yönelik operasyonlarda tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker'in cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını ve mesajını iletti.

Aylin Nazlıaka, yayımladığı paylaşımda şunları ifade etti:

"19 Mart’taki şafak operasyonunun ve ardından gelen tutuklamaların üzerinden tam 5 ay geçti. Beş aydır anneler çocuklarından, çocuklar annelerinden ayrı... İstanbul Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker, geçen bu beş aya dair duygularını ve hiç eksilmeyen umudunu kaleme aldı. O, umudunun kalabalık olduğunu söylüyor. Pınar’ın cezaevinden hepinize selamı var. Biliyoruz ki: Bu zor günler elbet geçecek.''

Pınar Türker'in ilettiği mesajda da şu ifadeler yer alıyor:

"Bugün 19 Ağustos 2025, 19 Mart şafak operasyonuyla gözaltına alınıp, gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamızın üzerinden beş ay geçti. Beş aydır canparelerim iki kızım, ailem ve sevdiklerimden uzakta tutukluyum. Diğer arkadaşlarım gibi ben de neden tutukluyum bilmiyorum zira; neredeyse on aydır devam eden soruşturmaya rağmen iddianame hala yazılmadı ve yaklaşık 5 dakika süren, hakimlerin yüzümüze dahi bakmadığı aylık tutukluluk incelemeleri ile tutsaklığımız devam ettiriliyor.

Bu fotoğraf, Düzce Cezaevi'ndeki koğuşumda çekildi. Aynen burada olduğu gibi başım dik, alnım ak. Çıkacağım güne kadar beni merak eden dostlarım için paylaşıyor ve herkes için "Hak, Hukuk, Adalet" temenni ediyorum. Sevgilerimle."